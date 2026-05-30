دیانتی نسب گفت: ورود پساب کارخانه قند یاسوج به روخانه بشار خطر زیست محیطی در این رودخانه را تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی گزارشهای مردمی در خصوص انتشار بوی نامطبوع در ضلع شرقی شهر یاسوج، حوالی پل سوم بشار، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان منشأ این آلودگی را ورود پساب کارخانه قند یاسوج به رودخانه بشار اعلام کرد.
عبدالله دیانتی نسب گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی، گروههای تخصصی محیط زیست با انجام پایشهای میدانی و نمونهبرداری از رودخانه بشار، منشأ بوی نامطبوع و آلودگی را پساب کارخانه قند یاسوج تشخیص دادهاند.
دیانتی نسب با بیان اینکه این آلودگی علاوه بر ایجاد مزاحمت و آزار برای شهروندان، حیات آبزیان رودخانه را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است، افزود: این پساب حاوی مقادیر بالایی از نیتروژن، فسفر و مواد شیمیایی آلی است که نه تنها بوی بسیار نامطبوعی ایجاد میکنند، بلکه با کاهش میزان اکسیژن آب، موجب تخریب اکوسیستم آبی و تهدید سلامت انسانها و سایر موجودات زنده میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به نارضایتی ساکنان مناطق شرقی یاسوج اضافه کرد: با وجود صدور اخطاریههای زیستمحیطی برای کارخانه قند یاسوج، مسئولان این کارخانه تاکنون اقدام مؤثری برای رفع آلودگی انجام نداده و به همین دلیل، پرونده این واحد تولیدی در تاریخ بیستونهم اردیبهشتماه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز گفت: وجود بار آلی در منبع پذیرنده، موجب افزایش بیش از حد بار آلی در رودخانه بشار شده و در فصل تابستان، فرایند خودپالایی طبیعی این رودخانه را با اختلال جدی مواجه میکند.
رحمتالله جهانشاهی با بیان اینکه این وضعیت باعث کاهش اکسیژن محلول در آب میشود و طرحهای پرورش ماهی در پاییندست رودخانه را با خطر جدی روبهرو میکند، ادامه داد: این مشکلزیست محیطی هم زنجیره ارزش غذایی را تهدید میکند و هم میتواند برای سلامت عمومی پیامدهای نگرانکنندهای به همراه داشته باشد.
آرش محمدقاسمی، مدیر کارخانه قند یاسوج، با پذیرش بخشی از مسئولیتها، از نصب دو فیلتر و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بار آلایندگی خبر داد و گفت: برنامههای زیستمحیطی برای رفع آلودگیهای پساب این کارخانه تا پایان خرداد ماه عملیاتی میشود.