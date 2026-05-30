لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی برای ثبت‌سفارش کد‌های تعرفه مرتبط با PET، PVC و PP

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سامانه جامع تجارت، در پی اطلاعیه‌های پیشین درباره ثبت‌سفارش کالاهای مرتبط با PET، PVC و PP (به تاریخ‌های ۱۳ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، الزام «بررسی سقف بهینه‌سازی» برای کد تعرفه‌های مندرج در فایل پیوست اطلاعیه‌های مذکور، در پرونده‌های ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» لغو شد.

بر اساس این اطلاعیه، اعتبار پرونده‌های ثبت‌سفارش دارای شرایط فوق، **سه‌ماهه** بوده و **امکان تمدید** این ثبت‌سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.