الزام بررسی سقف بهینهسازی برای ثبتسفارش کدهای تعرفه مرتبط با PET، PVC و PP در عملیات «بدون انتقال ارز» لغو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سامانه جامع تجارت، در پی اطلاعیههای پیشین درباره ثبتسفارش کالاهای مرتبط با PET، PVC و PP (به تاریخهای ۱۳ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، الزام «بررسی سقف بهینهسازی» برای کد تعرفههای مندرج در فایل پیوست اطلاعیههای مذکور، در پروندههای ثبتسفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» لغو شد.
بر اساس این اطلاعیه، اعتبار پروندههای ثبتسفارش دارای شرایط فوق، **سهماهه** بوده و **امکان تمدید** این ثبتسفارشها وجود نخواهد داشت.