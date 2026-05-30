دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تازه‌ترین گزارش نظام رتبه‌بندی موضوعی QS در سال ۲۰۲۶، جایگاه خود را در میان دانشگاه‌های تراز اول جهان و کشور ، تثبیت کرد و ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: بر اساس نتایج رتبه‌بندی جهانی QS در سال ۲۰۲۶ میلادی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانست در سه حوزه کلیدیِ داروسازی، علوم زیستی و پزشکی، رتبه‌های درخشانی را در سطح جهانی و کشوری کسب کند.

دکتر حمید محمدی با اشاره به جزئیات این موفقیت افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه موضوعی داروسازی موفق شد با صعودی چشمگیر، رتبه خود را از بازه (۳۵۱ تا ۳۶۰) در سال (۲۰۲۵)، به بازه (۲۵۱ تا ۳۰۰) در سال (۲۰۲۶) ارتقا دهد که این جایگاه، رتبه سوم کشوری را برای دانشگاه به ارمغان آورده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه علوم زیستی و پزشکی، دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم کشوری (رتبه جهانی ۴۵۱ تا ۵۰۰) و در حوزه پزشکی، رتبه چهارم کشوری (رتبه جهانی ۶۰۱ تا ۶۵۰) شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: نظام رتبه‌بندی QS به عنوان یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی جهانی، عملکرد دانشگاه‌ها را بر پایه پنج شاخص کلیدی شامل شهرت دانشگاهی، شهرت نزد کارفرمایان، استناد‌ها به ازای هر مقاله، شاخص H-index و شبکه همکاری‌های بین‌المللی می‌سنجد.