به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی تا اواخر وقت امروز فعالیت سامانه بارشی موجب رگبار و رعد وبرق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در ارتفاعات شمال شرقی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای طی فردا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی موجب برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق می‌شود.

او ادامه داد: توصیه می‌شود مسئولان دستگاه‌های مربوطه نسبت به اطلاع رسانی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اقدام کنند.