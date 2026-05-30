بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری در عملیاتی ویژه موفق به شناسایی یک انبار بزرگ احتکار در محدوده باقرشهر شدند و ۹۴ تن برنج به ارزش ۳۹۰ میلیارد ریال را کشف و تحویل تعزیرات حکومتی دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ری طی گشتی مشترک و با استناد به اطلاعات دریافتی، یک انبار نگهداری کالا را که مقادیر قابل توجهی برنج به‌طور غیرقانونی در آن دپو شده بود، شناسایی و ضمن انجام اقدامات میدانی، تخلف را احراز کردند.

در این عملیات، ۹۴ تن برنج احتکار شده کشف و صورت‌جلسه شد و محموله تحویل اداره تعزیرات حکومتی گردید. ارزش تقریبی این محموله ۳۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسین سبزعلی رئیس اتاق اصناف شهرستان ری اظهار کرد: این محموله خارج از چرخه رسمی توزیع نگهداری می‌شد و هدف از آن، ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت در بازار مصرف بوده است.

وی افزود: این گونه بازرسی‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و با واحدهای صنفی و انبارهای متخلف که اقدام به احتکار کالا کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.