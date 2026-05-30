پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه: با پایش شبانه بیش از ۲۰۰ کیلومتر از خطوط شبکه، ۲۱ فقره نشت پنهان شناسایی و رفع شد که با این اقدام هشت لیتر بر ثانیه آب به شبکه توزیع و مدار بهرهبرداری بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید حسن عظیمی از پایان موفقیتآمیز عملیات گسترده نشتیابی شبکه توزیع آب این شهر خبر داد و گفت: در راستای مدیریت منابع آبی و کاهش هدررفت آب، عملیات نشتیابی شبکه توزیع شهر ابرکوه با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و به صورت شبانه اجرایی شد.
وی افزود: در این طرح عملیاتی که با هدف شناسایی دقیق نقاط آسیبدیده و جلوگیری از هدررفت منابع آبی انجام شد، بیش از ۲۰۰ کیلومتر از خطوط شبکه توزیع مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
عظیمی با اشاره به دقت بالای این عملیات تصریح کرد: با بررسی ۹۲ درصد از کل شبکه و انجام ۳۵ مورد حفاری، ۲۱ نقطه دچار نشت پنهان شناسایی شد که بلافاصله با تلاش تیمهای عملیاتی این امور، نشتیهای مذکور رفع شد.
مدیر امور آبفای ابرکوه خاطرنشان ساخت: با اجرای این عملیات، حدود هشت لیتر بر ثانیه آب که پیش از این به دلیل فرسودگی خطوط و نشتهای پنهان هدر میرفت، به شبکه توزیع و مدار بهرهبرداری بازگشت که تأثیر بسزایی در ارتقای پایداری فشار و کیفیت آبرسانی به شهروندان خواهد داشت.