به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی گفت: بیش از ۵۶ برنامه‌ویژه به‌مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد و دهه امامت و ولایت در پنج بقعه متبرکه شاخص و بیش از یکصد مسجد و مصلی های استان لرستان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی دستگاه‌های فرهنگی استان برای گرامی‌داشت سالروز ارتحال امام (ره) در استان افزود: در این برنامه‌ها، تبیین جایگاه امام خمینی(ره) و نقش تاریخی ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین بازخوانی مسیر ۳۷ سال زعامت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مدنظر قرار دارد تا نسل‌های مختلف با ابعاد این حماسه بزرگ و استمرار آن آشنا شوند.

حجت الاسلام غلامی بیان کرد:همچنین انتقال پیام رسالت انقلاب اسلامی به رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ، معرفی و تبیین ابعاد مختلف این مسیر انقلابی در دستور کار برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی قرار دارد.

وی افزود: اعزام روحانیون به نقاط مختلف استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است تا جایگاه امام راحل(ره)، نقش شهدای قیام ۱۵ خرداد و اهمیت این حرکت تاریخی در شکل‌گیری نهضت اسلامی برای مردم به‌ویژه جوانان تبیین شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: در هر منطقه و هر شهر، یک مسجد محوری برای اجرای برنامه‌های اصلی در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه معنویت و بصیرت، و انتقال مفاهیم والای ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری به نسل امروز است.