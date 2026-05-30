برگزاری یادواره شهدای سیرود در ساوجبلاغ
پنجمین یادواره شهدای سیرود با حضور خانوادههای معظم شهدا و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
پنجمین یادواره شهدای روستای سیرود در بخش چندار ساوجبلاغ، در میان مسیرهای کوهستانی و پس از حدود ۱۷ کیلومتر جاده خاکی و صعبالعبور، با حضور پرشور مردم، پدران و مادران شهدا، رزمندگان و نسل جوان برگزار شد.
در این آیین معنوی، مردم منطقه با گردهمایی در فضایی آکنده از معنویت و حماسه، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی را گرامی داشتند و بر ادامه راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.
در این مراسم، سردار علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنانی با اشاره به رشادتها و ایستادگی ملت ایران، نقش ایمان، وحدت و حضور مردم را در خنثیسازی توطئههای دشمنان و حفظ اقتدار کشور مورد تأکید قرار داد.
همچنین ذکر خاطرات همرزمان شهدا و شعرخوانی در وصف ایثار و فداکاری، حال و هوای ویژهای به این آیین بخشید و فضای روستا را سرشار از یاد و نام شهدا کرد.
این مراسم با تأکید بر تداوم مسیر شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده به کار خود پایان داد.