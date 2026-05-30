به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زرد قناری»، به کارگردانی و نویسندگی رخشان بنی‌اعتماد، امشب ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.

در خلاصه این فیلم سنیمایی آمده: کفاش جوانی به نام نصرالله مددی که با مشکلات مالی مواجه شده برای کار به تهران می‌آید. او با سرمایه‌ی کمی که دارد، پیکانی زرد رنگ از باجناقش آقا کمال می‌خرد و می‎خواهد با آن مسافرکشی کند، غافل از اینکه خودروی مورد نظر سرقتی است. پس از انجام معامله، کمال که نگران پیدا شدن صاحبان قبلی خودرو است، دست به سرقت آن می‌زند و...

مهدی هاشمی، گلاب آدینه، محمود جعفری، حمیده خیرآبادی و منوچهر حامدی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

مجموعه مستند «کمدین»، با روایتی متفاوت از زندگی هنرمندان کمدین دارای معلولیت، از شبکه مستند پخش می شود.

این مجموعه در ۱۳ قسمت ۲۴ دقیقه‌ای، به زندگی و فعالیت‌های هنری کمدین‌هایی می‌پردازد که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی، مسیر حرفه‌ای خود را با تلاش و خلاقیت طی کرده‌اند.

«کمدین»، به دنبال آن است که علاوه بر نمایش توانمندی‌های این هنرمندان، گوشه‌ای از سختی‌ها، چالش‌ها و مسیر پرفراز و نشیب زندگی حرفه‌ای و شخصی آنها را به تصویر بکشد. این مستند در واقع تلاشی برای به تصویر کشیدن اراده و امید در زندگی افرادی است که با تکیه بر هنر طنز، بر محدودیت‌ها غلبه کرده‌اند.

مجموعه مستند «کمدین»، جمعه تا سه‌شنبه هر هفته، ساعت ۲۰:۰۰، پخش می شود.