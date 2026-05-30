رقابت رالی اتومبیل رانی ژاپن هفتمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جادههای آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار میشود، در پایان روز نخست (۶ مرحله از ۲۰ مرحله ویژه) به این شرح است:
۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۱:۱۳:۰۷:۰۰ ساعت
۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۵:۰۷ ثانیه اختلاف
۳- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۷:۰۱ ثانیه اختلاف
۴- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۴۱:۰۵ ثانیه اختلاف
۵- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۵۸:۰۲ ثانیه اختلاف
۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۰۳:۰۸ دقیقه اختلاف
۷- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۱۶:۰۳ دقیقه اختلاف