

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جاده‌های آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار می‌شود، در پایان روز نخست (۶ مرحله از ۲۰ مرحله ویژه) به این شرح است:

۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۱:۱۳:۰۷:۰۰ ساعت

۲- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۵:۰۷ ثانیه اختلاف

۳- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۷:۰۱ ثانیه اختلاف

۴- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۴۱:۰۵ ثانیه اختلاف

۵- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۵۸:۰۲ ثانیه اختلاف

۶- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۰۳:۰۸ دقیقه اختلاف

۷- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۱:۱۶:۰۳ دقیقه اختلاف