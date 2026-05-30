پخش زنده
امروز: -
مقادیر قابل توجهی ارزاق عمومی احتکارشده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در یکی از واحدهای مسکونی شاهین شهر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه گفت: پس از شناسایی یک واحد مسکونی در یکی از محلات شاهینشهر و اطمینان از دپوی غیرقانونی اقلام اساسی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: در بازرسی از این محل، انواع مایحتاج عمومی از جمله روغن مایع خوراکی، چای، مواد شوینده، رب گوجهفرنگی و دیگر اقلام ضروری کشف شد که بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت، در محل نگهداری و احتکار شده بود.
وی گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.