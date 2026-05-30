به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فرامرز منصوری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه گفت: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق محل، با هماهنگی مراجع قضایی از این انبار بازرسی کردند که در نتیجه آن، چهار تُن و ۸۶۸ کیلوگرم چای، شکر و کنجد به همراه ۲۰۸ هزار و ۱۶۶ عدد انواع لوازم آرایشی فاقد مجوز کشف شد.

وی ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بر اساس نظر کارشناسان، ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

اعتراف به ۲۱ فقره سرقت سیم برق در کرمانشاه

همچنین سرهنگ شکرالله کدیوریان رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری عاملان سرقت تجهیزات انتقال برق در مرکز استان خبر داد و افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهر کرمانشاه، تیمی از ماموران پلیس آگاهی مسئول رسیدگی به پرونده شدند.

وی با اشاره به اینکه با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات تخصصی پلیس، سه سارق و یک مالخر در این زمینه شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت سیم و کابل برق در نقاط مختلف شهر کرمانشاه اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.