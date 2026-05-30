به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری همدان گفت: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، صنایع و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا خواهد شد.

محمد قدیمی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت پسماند، نسبت به وضعیت نظافت شهری و مدیریت پسماند‌ها در شهر‌های استان هشدار داد و افزود: شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری در حفظ پاکیزگی شهرها، حریم جاده‌ها و صیانت از محیط‌زیست عمل کنند و کوتاهی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

شهرام احمدی فارسانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان هم تفکیک پسماند از مبدأ را مهم‌ترین راهکار کاهش حجم زباله و توسعه بازیافت دانست و بر تهیه و اجرای طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند در همه شهر‌های استان تأکید کرد.

در پایان جلسه شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شدند در چارچوب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌های عادی، طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را تهیه و اجرا کنند تا جمع‌آوری پسماند‌ها به‌صورت تفکیک‌شده از مبدأ انجام شود.

نظارت بر اجرای این مصوبه نیز بر عهده کارگروه مدیریت پسماند استان همدان خواهد بود.