رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از پلمب شش واحد آلاینده صنعتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد‌ها پس از بی توجهی به اخطاریه‌های زیست محیطی و عدم رفع آلایندگی، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاضلی ثانی در تشریح این خبر اظهار داشت: پنج واحد ریخته گری آلاینده مستقر در شهرک صنعتی ده حسن و یک واحد آبکاری در شهرک صنعتی کاظم آباد این شهرستان، پس از طی مراحل قانونی و با اخذ حکم قضایی، پلمب شدند.

وی افزود: کارشناسان این اداره در بازدید‌های میدانی و بررسی‌های تخصصی، آلایندگی این واحد‌ها را محرز تشخیص داده و در همین راستا اخطاریه‌های زیست محیطی لازم به مسئولان واحد‌های مذکور ابلاغ شد.

فاضلی ثانی ادامه داد: با وجود اعطای مهلت قانونی برای رفع مشکلات زیست محیطی، هیچ گونه اقدام مؤثری از سوی بهره برداران این واحد‌ها انجام نشد. از این رو موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و پس از صدور حکم، عملیات پلمب با همکاری نیروی انتظامی به اجرا درآمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست محیطی از سوی واحد‌های صنعتی و تولیدی تصریح کرد: تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی و کارگاهی موظف به اجرای ضوابط و استاندارد‌های زیست محیطی، ارائه خوداظهاری و مدیریت اصولی پسماند‌های خود هستند.

این مقام مسئول در پایان هشدار داد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم با هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده سلامت محیط زیست و شهروندان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.