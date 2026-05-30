معاون اول قوه قضائیه بر ضرورت رفع خلأهای قانونی در مجلس برای بهبود روند رسیدگی به پروندههای قضائی و حقوقی مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه بر لزوم رفع خلأهای قانونی در مجلس برای بهبود روند رسیدگی به پروندههای قضائی و حقوقی مردم تأکید کرد.
معاون اول قوه قضائیه از تعامل و همکاری نزدیک کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه قدردانی کرد.
حجتالاسلام حمزه خلیلی اصلاح قوانین را پیششرط اصلی برطرف شدن موانع در مسیر حلوفصل مطالبات حقوقی شهروندان برشمرد.