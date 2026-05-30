وزرای دارایی و رئیسان بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در نشستی به میزبانی جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک، راهکار‌های تسریع گسترش مبادلات با ارز‌های ملی، توسعه زیرساخت‌های مالی فرامرزی و تقویت همکاری‌های پولی و بانکی منطقه‌ای را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، این نشست با حضور مقامات عالی‌رتبه اقتصادی و پولی کشور‌های عضو برگزار و در پایان با امضای یک پروتکل مشترک به کار خود خاتمه داد.

در این اجلاس، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و کودکان مظلوم میناب، آغاز کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های نوین مالی و بانکی غیرقابل تحریم، پیشنهاد‌هایی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشور‌های منطقه ارائه کرد.

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، بر استفاده گسترده‌تر از ارز‌های ملی در مبادلات مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشور‌های منطقه تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در جهت تقویت استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه دانست.

در جریان این نشست، مقامات حاضر بر اهمیت هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی کشور‌های عضو به‌منظور افزایش تاب‌آوری نظام‌های بانکی داخلی در برابر نوسانات و شوک‌های مالی جهانی تأکید کردند.

همچنین گزارش‌هایی از پیشرفت قابل توجه رایزنی‌های چندجانبه درباره تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» ارائه شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، این بانک قرار است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و کریدور‌های راهبردی منطقه ایفای نقش کند.

پیشنهاد ایجاد سازوکار‌های مالی و بانکی غیرقابل تحریم با استفاده از ارز‌های ملی کشور‌های منطقه

در ادامه نشست، وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو بر گسترش استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه تأکید کردند.

هدف از این اقدام، کاهش هزینه‌های مبادلات، افزایش کارایی نظام‌های پرداخت، تقویت استقلال مالی منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو عنوان شد.

نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار شد که توسعه سازوکار‌های مالی مستقل، تعمیق همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و کاهش وابستگی به نظام‌های مالی متعارف بین‌المللی، به یکی از اولویت‌های اصلی کشور‌های عضو این سازمان تبدیل شده است.