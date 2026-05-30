پخش زنده
امروز: -
مراسم یادبود مرحوم آیتالله سیدمهدی امامجمارانی پنجشنبه ۱۴ خرداد در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی ارتحال آیتالله سیدمهدی امامجمارانی و همزمانی آن با شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی سوم، امکان برپایی مراسم عمومی بزرگداشت فراهم نشد، از این رو، مجلس یادبودی به منظور گرامیداشت مقام علمی و اخلاقی ایشان و تجلیل از خدماتش در زمینه فعالیتهای قرآنی به ویژه مسابقات قرآن برگزار میشود.
این مراسم پنجشنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در حسینیه شماره ۲ جماران برپا میشود.
آیتالله سیدمهدی امامجمارانی، ششم اسفندماه سال ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.
سیدمهدی امامجمارانی، زاده ۱۳۱۴، محله جماران تهران، برگزیده چهارمین همایش خادمان قرآن کریم (۱۳۷۶) در حوزه مدیریت بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امامجمارانی به حکم امام خمینی (ره) به نمایندگی ایشان در سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منصوب شد. از سال ۱۳۶۳، ضمن حفظ سمت نمایندگی، به سرپرستی این سازمان منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶ در این جایگاه خدمت کرد. در این مدت، وی تلاشهای گستردهای برای توسعه فرهنگ قرآنی در ایران انجام داد که مهمترین آنها عبارتاند از:
برگزاری مسابقات قرآن کریم: راهاندازی و نهادینهسازی مسابقات حفظ و قرائت قرآن در سطوح شهری، استانی و کشوری در نهادها و سازمانهای مختلف، که همچنان بهصورت سالانه برگزار میشود.
مسابقات بینالمللی قرآن کریم: تأسیس و برگزاری مسابقات جهانی قرآن در تهران با حضور قاریان کشورهای اسلامی.
تأسیس چاپخانه قرآن کریم در قم: ایجاد چاپخانهای با ظرفیت چاپ سه میلیون جلد قرآن در سال با کیفیت بالا، که بخشی از تولیدات آن در داخل و بخشی در خارج از کشور توزیع میشود.
تأسیس دانشکدههای علوم قرآنی: راهاندازی دانشکدههایی در سراسر کشور برای آموزش علوم قرآنی، که سالانه هزاران دانشجو از طریق کنکور سراسری جذب آنها میشوند.
مرکز ترجمه قرآن: تأسیس مرکزی در قم برای ترجمه قرآن به ۸۸ زبان دنیا و انجام هفت ترجمه جدید به زبانهای بینالمللی.