گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی در آزمون سراسری، ۶۰ درصد از سابقه تحصیلی تاثیرپذیر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان سنجش اعلام کرد: تاثیر سابقه تحصیلی در آزمون سراسری امسال ۶۰ درصد خواهد بود.

در گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور امسال ۶۰ درصد خواهد بود؛ ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم.

برای گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی، چون فقط آزمون عمومی برای آنها ملاک عمل است، پایه یازدهم ۱۰ درصد و پایه دوازدهم ۲۰ درصد و جمعاً ۳۰ درصد تاثیر سابقه تحصیلی است و ۷۰ درصد آن از نمرات آزمون سراسری خواهد بود.

دروس آزمون سوابق تحصیلی در پایه یازدهم امسال حداکثر ۶ درس خواهد بود.