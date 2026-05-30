به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، کارشناس پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: مرحله نیمه نهایی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز با شرکت ۴۰۰ نفر از دانش آموزان مناطق سپیدان، ارژن، کامفیروز شمالی و جنوبی به میزبانی این شهرستان برگزار شد.

رضا کشاورز افزود: دانش آموزان در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ، تفسیر، احکام، اذان، انشاء نماز، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مداحی و دعاخوانی با هم به رقابت پرداختند و در پایان ۱۰۰ دانش آموز برتر به مرحله نهایی این دوره از مسابقات که تیرماه امسال به میزبانی شیراز برگزار شود راه می‌یابند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.