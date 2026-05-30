معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی ۶۰ درصد است که ۴۳ درصد آن مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احسان جمالی در نشست بررسی چگونگی برگزاری کنکور کارشناسی، ارشد و دکتری و سمپاد ۱۴۰۵، افزود: در آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان، باید توجه داشت که در پایه هفتم «نمونه دولتی» وجود ندارد و آزمون این پایه صرفاً برای پذیرش سمپاد برگزار می‌شود.

وی گفت: آزمون پایه هفتم شامل دو دفترچه است؛ دفترچه اول با ضریب ۳ و دفترچه دوم با ضریب ۱ محاسبه می‌شود. فرایند انتخاب مدرسه و ثبت‌نام نیز انجام شده و داوطلبان امکان انتخاب حداکثر سه مدرسه را در یک شهرستان و یک استان دارند.

جمالی ادامه داد: برای پایه دهم نیز دو دفترچه در نظر گرفته شده است؛ دفترچه اول با زمان ۷۵ دقیقه و دفترچه دوم ویژه سؤال‌های «استعداد تحلیلی» شامل ۵۰ سؤال است. نمره نهایی در مدارس سمپاد به صورت ۵۰-۵۰ محاسبه می‌شود؛ یعنی ۵۰ درصد مربوط به دفترچه اول و ۵۰ درصد مربوط به دفترچه استعداد تحلیلی است.

وی اضافه کرد: در آزمون «نمونه دولتی»، سهم نمره‌ها متفاوت است؛ ۶۰ درصد نمره مربوط به «استعداد تحصیلی»، ۱۰ درصد مربوط به «استعداد تحلیلی» است و ۳۰ درصد نیز به وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد.

جمالی درباره زمان اعلام نتایج گفت: با توجه به برنامه زمانی موجود، پیش‌بینی ما این است که نتایج این آزمون‌ها در دهه اول مردادماه اعلام شود.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش در ادامه با اشاره به آمار ثبت‌نام آزمون سراسری گفت: آمار ثبت‌نام‌ها به صورت «شناور» ثبت می‌شود و برخی داوطلبان در یک یا دو گروه آزمایشی نام‌نویسی می‌کنند. در آخرین آمار تجمیعی، تعداد ثبت‌نام‌ها پیش از ارائه این گزارش، حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر بوده است.

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

جمالی درباره گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی نیز گفت: در این دو گروه، تأثیر سوابق تحصیلی ۳۰ درصد است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد آن برای پایه یازدهم و ۲۰ درصد برای پایه دوازدهم محاسبه می‌شود و ۷۰ درصد نمره از آزمون اختصاصی (کنکور) خواهد بود.

وی تأکید کرد: در پایه یازدهم، دروس سوابق تحصیلی در سال جاری حداکثر ۶ درس با تأثیر قطعی است. همچنین داوطلبانی که نیاز به «ترمیم» یا «ایجاد سابقه تحصیلی» برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم دارند—از جمله متقاضیان سنواتی یا افرادی که تغییر گروه آزمایشی داده‌اند—می‌توانند مطابق اعلام آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

جمالی گفت: بر اساس آخرین هماهنگی‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش به‌زودی و احتمالاً از اواسط این هفته، برنامه زمانی ثبت‌نام برای ایجاد یا ترمیم سوابق تحصیلی را از طریق درگاه‌های خود اعلام می‌کند و داوطلبان مانند سال‌های قبل از طریق آموزش‌وپرورش مراحل مربوطه را انجام خواهند داد.

ضرایب پذیرش «دانشجو-معلم» و حدنصاب‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره پذیرش «دانشجو-معلم» برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توضیح داد: پس از اعلام نتایج و معرفی چندبرابر ظرفیت، فرایند ارزیابی شایستگی معلمی توسط آموزش‌وپرورش انجام می‌شود.

جمالی افزود:، چون در زمان معرفی چندبرابر ظرفیت معمولاً سوابق تحصیلی نهایی آماده نیست، در گروه‌های اصلی، نمره معرفی برای ارزیابی شایستگی بر این مبنا محاسبه می‌شود که ۶۰ درصد از آزمون اختصاصی کنکور و ۴۰ درصد از آزمون اختصاصی تربیت معلم لحاظ شود. در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی نیز سهم کنکور ۵۵/۶ درصد و سهم آزمون اختصاصی تربیت معلم ۴۴/۴ درصد است.

وی ادامه داد: معرفی داوطلب برای ارزیابی شایستگی معلمی منوط به کسب حد نصاب است؛ از جمله کسب حداقل نمره ۵۰۰۰ در کنکور و حداقل نمره ۵۰۰۰ در آزمون اختصاصی تربیت معلم.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش درباره نمره کل نهایی پذیرش دانشجو-معلم گفت: در سه گروه اصلی، نمره نهایی از ۱۰۰، شامل ۱۵ درصد آزمون اختصاصی کنکور، ۱۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۵۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد ارزیابی شایستگی معلمی است.

وی افزود: در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی، ترکیب نمره نهایی شامل ۲۵ درصد آزمون اختصاصی کنکور، ۲۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۳۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد ارزیابی شایستگی معلمی خواهد بود. همچنین شرط کسب حداقل ۵۰۰۰ در کنکور و ۵۰۰۰ در آزمون اختصاصی تربیت معلم و نیز کسب حد نصاب در ارزیابی شایستگی معلمی الزامی است و در غیر این صورت داوطلب وارد چرخه پذیرش نمی‌شود.

جمالی در بخش پایانی با اشاره به طرح مباحثی درباره تغییر سهمیه مناطق گفت: موضوع سهمیه‌بندی مناطق از دهه ۶۰ تاکنون بار‌ها در سطوح کارشناسی مطرح و بررسی شده است. دلیل اصلی شکل‌گیری سهمیه مناطق، وجود عدم تعادل در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سطح دسترسی آموزشی در مناطق مختلف بوده است.

وی افزود: در سال‌های مختلف، پیشنهاد‌های متعددی از جمله سهمیه‌بندی بر اساس مدرسه، شهرستان یا حتی دهک‌های اقتصادی مطرح شده، اما تاکنون مصوبه مشخص و نهایی برای تغییر ساختار موجود ابلاغ نشده است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش در پایان گفت: امید ما این است که کشور به نقطه‌ای برسد که سطح دسترسی به آموزش با کیفیت در همه مناطق یکسان شود و اساساً نیازی به سهمیه‌بندی وجود نداشته باشد.