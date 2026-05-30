پخش زنده
امروز: -
با استقرار هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در استان، شکایتهای مربوط به مودیان مالیاتی از این پس در یزد رسیدگی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این هیئت، رسیدگی به شکایات پروندههای مالیاتی حقیقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی تا سقف ۲ میلیارد تومان را عهده دار خواهد بود.
نشست آغاز به کار این هیئت و اعطای احکام اعضای آن، با حضور دشتی معاون حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و استاندار یزد برگزار شد.
معاون حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست، با اشاره به اینکه یزد اولین استانی است که این هیئت در آن راه اندازی شده است، گفت: پویایی این هیئت در استان یزد میتواند الگویی برای دیگر استانهای کشور باشد.
دشتی افزود: راه اندازی هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کار بزرگی است که موجب اعتماد سازی و افزایش عدالت مالیاتی میشود و باید با استقلال کامل عمل کند.
استاندار هم راه اندازی این هیئت را اقدامی بزرگ و در راستای واگذاری وظایف دولت به استانها دانست و گفت: رسیدگی به پروندههای مالیاتی در این هیئت باید با دقت انجام شود، خصوصا در این شرایط جنگ که باید هوای مردم، صنعت گران و اقتصاد کشور را داشت.
گفتنی است تا پیش از این، رسیدگی به شکایتهای مربوط به مودیان مالیاتی استان یزد در تهران انجام میگرفت.