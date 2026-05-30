به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل ناصر عبدالهیان اظهار داشت: در چهارمین مرحله از اجرای مانور سراسری «طرح مهتاب» که باهدف پایداری شبکه برق و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان، برگزار می‌شود، در مجموع یک هزار و ۸۲۸ انشعاب غیرمجاز، شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی از حضور گسترده تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت توزیع برق استان در این طرح خبر داد و افزود: طرح مهتاب، شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فشار به شبکه و تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار را شامل می‌شود که بر محوریت برقراری عدالت در استفاده از نعمت برق متمرکز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اهمیت این اقدامات برای گذر موفق از پیک‌بار تابستان، اظهار داشت: طرح مهتاب نه یک اقدام بازرسی صرف، بلکه حرکتی در جهت صیانت از پایداری شبکه برق برای تمامی شهروندان است به‌طوری‌که از ابتدای اجرای این طرح در استان اردبیل، بیش از ۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی ناشی از جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، احصا شده است.

عبدالهیان با عنوان اینکه، انشعابات غیرمجاز علاوه بر آسیب‌رساندن به تجهیزات شبکه، موجب افت ولتاژ و بروز خاموشی‌های ناخواسته برای همشهریان عزیز می‌شود افزود: هدف اصلی ما از اجرای این مانور، برقراری عدالت در توزیع انرژی و اطمینان از برخورداری پایدار همگان از این نعمت است.

وی با اشاره به حضور ۱۵ اکیپ متشکل از ۵۰ نفر همکاران عملیاتی شرکت توزیع برق استان در این مانور گفت: اجرای مستمر این مانور‌ها که از این پس با جدیت پیگیری خواهد شد، پیامی شفاف به متخلفانی است که با اقدامات غیرقانونی خود، پایداری شبکه و آرامش جامعه را در روز‌های سخت اوج بار به مخاطره می‌اندازند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در پایان از عموم مردم دعوت کرد تا به‌عنوان «سفیران مهتاب»، موارد مشکوک به انشعابات غیرمجاز را گزارش دهند تا در سایه همراهی مشترکین، عبوری ایمن و موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ را شاهد باشیم.