فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و کشف حجم عظیمی از شیشه و هروئین در یکی از باغ‌های منطقه باغستان شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: با اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب تهران، اخبار و اطلاعاتی از فعالیت فردی در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر در باغی در دهمویز باغستان به دست آمد که شب گذشته در عملیاتی ویژه، با هماهنگی قضائی، قاچاقچی مواد مخدر در مخفیگاهش در باغستان شهریار دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه قاچاقچی مواد مخدر، ۲۳۱ کیلوگرم شیشه و ۲۶ کیلو و ۷۵۰گرم هروئین کشف شد.

سرهنگ علیزاده از شهروندان خواست هرگونه فعالیت‌های مشکوک به قاچاق و توزیع مواد مخدر را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.