

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تحصیلی در هنرستان‌های خراسان جنوبی با اجرای طرح هم نوا ۸۸۳ دانش آموز در ۸۴ دوره آموزشی در کنار دورس دیگر مهارت آموختند.

کامرانی فرد افزود: همچنین امسال برای اولین بار در خراسان جنوبی اولین هنرستان جوار مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای به نام کارآفرینان در بیرجند با پذیرش ۳۲ دانش آموز در حرفه‌های تعمیر خودرو و تراشکاری در راستای گسترش مهارت آموزی در خراسان جنوبی دایر شده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون علارغم محدودیت‌های موجود هزار و ۹۸۶ نفر با گذراندن ۱۶۸ هزار و ۶۸ نفر ساعت در استان صاحب یک مهارت شده‌اند.