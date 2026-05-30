معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میانگین بارندگی به ۲۴۰ میلیمتر رسیده است، تاکید کرد: ایران در منطقه گرم و خشک قرار دارد و در هر شرایطی باید بیشترین صرفه جویی را داشته باشیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی وضعیت آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی فعلی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) ۲۲۰ میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده است در حالی که سال قبل، این شاخص ۱۴۰ میلی‌متر بود و بنابراین شرایط نزدیک به مطلوب است.

وی ورود کشور به ترسالی را عجولانه خواند و اظهار داشت: هنوز نمی‌توان گفت که بارش در سال آینده چگونه است ضمن آنکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و در هر شرایطی باید الزامات صرفه‌جویی را رعایت کنیم.

نیازی با بیان اینکه منابع آبی کشور بسیار محدود است و باید با حداکثر صرفه‌جویی در آب، حداکثر تولید را داشته باشیم، افزود: در بخش کشاورزی ضروری است که با سرعت بیشتری آبیاری سنتی را کنار بگذاریم و با بکارگیری سامانه های نوین، استفاه بهینه ای از منابع محدود آب داشته باشیم.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم در این حوزه گفت: براساس برنامه باید سالانه ۲۰۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری، ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی، ۷۰ هزار هکتار شبکه آبیاری، ۳ هزار کیلومتر مرمت قنات و ۷۰ هزار هکتار جاده بین مزارع اجرا شود که با احتساب نرخ تورم بهمن و اسفند ۱۴۰۴، برای اجرای آن به حداقل به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نیازی شهرکی در عین حال از دو برابر شدن میزان اعتبارات بخش آب و خاک و رسیدن به رقم ۱۱ همت در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته اعتبار مصوب این بخش ۵۳۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۳۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

وی یادآور شد که بخشی از اعتبارات این بخش در قالب بودجه‌های ملی و بخشی در قالب اعتبارات استانی دیده شده است ضمن آنکه اعتبارات مربوط به مرمت قنوات امسال به ردیف اعتبارات استانی انتقال یافته است.

معاون وزیر جهادکشاورزی از مشارکت کشاورزان در اجرای برخی پروژه ها، چون مرمت قنوات، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله و بتنی کردن کانال‌های خاکی خبر داد به طوری که نیمی از هزینه توسط دولت و بقیه توسط کشاورز تامین می‌شود.

وی جذب سرمایه‌گذار در بخش زیرساخت‌های آب و خاک را از دیگر سیاست‌های این بخش برای تسریع در اجرای طرح‌ها دانست و گفت: استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و کردستان در سال‌های قبل با واگذاری زمین یا مشارکت در درآمد کشاورزان، سرمایه گذار جذب کردند که این روند امسال نیز ادامه می‌یابد.

نیازی همچنین گفت: تاکنون برای عملیات آب و خاک ۴۰۰ میلیارد تومان و برای تجهیز و نوسازی اراضی ۱۰۷۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است که به محض تخصیص اجرای آن آغاز می‌شود.