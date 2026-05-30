به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدعلی لکزائی فرمانده انتظامی چابهار گفت: در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های شوتی، در ۷۲ ساعت گذشته مأموران پلیس چابهار موفق شدند تعداد ۵۸ دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: این وسایل نقلیه با نصب تجهیزات و انجام دستکاری‌های غیرمتعارف، ایجاد صدای ناهنجار، انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند که برابر قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی چابهار ادامه داد: تأمین آرامش و امنیت مردم در اولویت پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با جدیت در این مسیر ایستادگی خواهند کرد.