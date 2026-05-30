اجرای نمایش کودک «خشم قلمبه» از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش «خشم قلمبه» به نویسندگی سعید ابک و کارگردانی وحید نفر به دلیل استقبال مخاطبان، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به اجرای خود ادامه میدهد.
این نمایش با اقتباس از کتاب «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه و ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی که از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، به موضوع شناخت و مدیریت احساسات، بهویژه خشم، میپردازد.
هدیه حاجیطاهری، علی باروتی، سوده سعدایی، علیرضا صحبتی، متین رادمان و مانلی نفر در این نمایش ایفای نقش میکنند.
سینا ییلاقبیگی به عنوان طراح صحنه، فرزانه عاقلی طراح لباس و بهزاد عبدی آهنگساز این اثر نمایشی هستند.
هم چنین علاقهمندان میتوانند کتاب «خشم قلمبه» را از کتابفروشی سالن انتظار مرکز تولید تئاتر کانون تهیه کنند.
نمایش «خشم قلمبه» در سالن بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در پارک لاله تهران، هر هفته از سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۸ برای کودکان و خانوادهها اجرا میشود.