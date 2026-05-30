به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی تیران وکرون گفت: ماموران انتظامی با همکاری دیگر نهاد‌های نظامی و امنیتی با شناسایی عوامل قاچاق سوخت، در چند عملیات پلیسی پنج خودرو نیسان و پنج متهم را بازداشت کردند.

سرهنگ عبدالرضا سورانی ادامه داد: ارزش این میزان سوخت قاچاق سه میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سورانی به بازداشت سارقان منزل، موتور سیکلت و گلخانه‌های تیران و کرون هم اشاره کرد و گفت: یک سارق با ورود به منزل مسکونی یک زن کهنسال، طلا و جواهرات او را به سرقت برده بود، که شناسایی و دستگیر شد وهمدست وی نیز برای فروش طلا‌های سرقتی تحت تعقیب پلیس است، تا پس از بازداشت روانه زندان شود.

سرهنگ سورانی به اجرای طرح انضباط و امنیت اجتماعی در تیران و کرون نیز اشاره و تاکید کرد: توقیف موتورسواران متخلف، خودرو‌های دارای خلافی زیاد و حرکات نمایشی در دستور کار است تا آنچه امنیت و آرامش عمومی را تهدید می‌کند، رفع شود.