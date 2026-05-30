سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این سازمان، سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایههای یازدهم و دوازدهم برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروههای آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
🔶️ گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی
🔹️نظام آموزشی ۶-۳-۳:
▫️ پایه یازدهم ۱۷ درصد
▫️پایه دوازدهم ۴۳ درصد
🔻جمع ۶۰ درصد
🔹️نظام آموزشی سالی واحدی:
▫️پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۷ درصد
▫️دیپلم ۳۲.۲۵ درصد
▫️پیش دانشگاهی ۱۰.۷۵ درصد
🔻جمع ۶۰ درصد
🔶️ گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی
🔹️نظام آموزشی ۶-۳-۳:
▫️پایه یازدهم ۱۰ درصد
▫️پایه دوازدهم ۲۰ درصد
🔻جمع ۳۰ درصد
🔹️نظام آموزشی سالی واحدی:
▫️پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۰ درصد
▫️دیپلم ۱۵ درصد
▫️پیش دانشگاهی ۵ درصد
🔻جمع ۳۰ درصد
🔴 نکته مهم: برای گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی فقط دروس عمومی سوابق تحصیلی لحاظ میشود.