سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این سازمان، سهم نمره کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه‌های یازدهم و دوازدهم برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی در هر یک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

🔶️ گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی

🔹️نظام آموزشی ۶-۳-۳:

▫️ پایه یازدهم ۱۷ درصد

▫️پایه دوازدهم ۴۳ درصد

🔻جمع ۶۰ درصد

🔹️نظام آموزشی سالی واحدی:

▫️پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۷ درصد

▫️دیپلم ۳۲.۲۵ درصد

▫️پیش دانشگاهی ۱۰.۷۵ درصد

🔻جمع ۶۰ درصد

🔶️ گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی

🔹️نظام آموزشی ۶-۳-۳:

▫️پایه یازدهم ۱۰ درصد

▫️پایه دوازدهم ۲۰ درصد

🔻جمع ۳۰ درصد

🔹️نظام آموزشی سالی واحدی:

▫️پایه یازدهم (نظام ۶-۳-۳) ۱۰ درصد

▫️دیپلم ۱۵ درصد

▫️پیش دانشگاهی ۵ درصد

🔻جمع ۳۰ درصد

🔴 نکته مهم: برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی فقط دروس عمومی سوابق تحصیلی لحاظ می‌شود.