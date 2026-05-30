مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش دمای هوا و خطر گرمازدگی، توصیههایی به هموطنان برای مقابله با کم آبی بدن ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد اسماعیل زاده اظهار داشت: گرمازدگی یا حملههای ناشی از گرمازدگی، زمانی رخ میدهد که بدن دیگر قادر به خنک کردن مناسب خود نباشد و دمای بدن به سرعت افزایش پیدا کند؛ موضوعی که میتواند به اندامهای حیاتی آسیب جدی وارد کند.
وی افزود: بدن انسان به طور طبیعی از طریق تعریق خود را خنک میکند، اما در شرایط گرمای شدید، این مکانیسم ممکن است کافی نباشد. به همین دلیل رعایت نکات تغذیهای و مصرف صحیح مایعات در روزهای گرم سال اهمیت بسیار زیادی دارد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر مصرف فراوان مایعات، توصیه کرد: مردم حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز به میزان کافی مایعات مصرف کنند و منتظر تشنه شدن نمانند.
اسماعیل زاده با اشاره به ضرورت دوری از مصرف نوشیدنیهای بسیار شیرین، ادامه داد: نوشیدنیهای بسیار شیرین نه تنها کمکی به جبران آب بدن نمیکنند، بلکه میتوانند موجب دفع بیشتر مایعات شوند. همچنین مصرف نوشیدنیهای بسیار سرد ممکن است مشکلات گوارشی ایجاد کند.
وی با تاکید بر ضرورت جبران املاح از دست رفته بدن در اثر تعریق و جایگزین کردن نمک و مواد معدنی، گفت: تعریق شدید باعث دفع نمک و مواد معدنی از بدن میشود. مصرف نوشیدنیهایی مانند آب به همراه مقدار اندکی نمک، کمی لیموترش، خاکشیر یا تخم شربتی میتواند به جبران این املاح کمک کند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: افرادی که مبتلا به دیابت، فشار خون بالا یا بیماریهای مزمن هستند، بهتر است از افزودن نمک به نوشیدنیها خودداری کرده و فقط از ترکیب آب، آبلیمو، خاکشیر یا تخم شربتی استفاده کنند.
اسماعیل زاده همچنین درباره مصرف نوشیدنیهای کافئین دار هشدار داد و گفت: نوشیدنیهایی مانند قهوه، چای پررنگ، نوشابه و شکلاتهای کاکائویی میتوانند موجب دهیدراته و کم آبی بدن شوند و بهتر است در روزهای گرم مصرف آنها محدود شود.
وی با بیان اینکه مصرف میوهها و سبزیجات تازه نقش مهمی در تامین آب بدن دارد، خاطرنشان کرد: توصیه میشود مردم در فصل گرما این مواد غذایی را بیشتر در برنامه روزانه خود قرار دهند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر رژیم غذایی بر وضعیت آب بدن، گفت: مصرف بیش از حد پروتئینهای حیوانی میتواند موجب افزایش کم آبی بدن شود، بنابراین بهتر است در روزهای گرم مصرف این مواد غذایی متعادل باشد.
اسماعیل زاده در پایان تاکید کرد: اضافه وزن و چاقی نیز میتواند فرآیند تنظیم دمای بدن را مختل کرده و باعث حفظ بیشتر گرما در بدن شود؛ بنابراین کنترل وزن نه تنها در تابستان بلکه در تمام طول سال ضروری است.