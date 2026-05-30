به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مهدی حاج علی با بیان اینکه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور‌های مواصلاتی این استان با اعتباری بیش از هفت هزار میلیارد ریال آغاز شد گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ١۶٠ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان آسفالت زیر پوشش آسفالت قرارخواهند گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۶٨ کیلومتر از راه‌های استان آسفالت گرم، ١١ کیلومتر لایه نازک، ٢۴ کیلومتر آسفالت حفاظتی و ٣۴ کیلومتر تراش و لکه‌گیری می‌شود.

حاج علی همچنین به آغاز عملیات روکش آسفالت آزادراه تهران–کرج–قزوین اشاره کرد و گفت: به منظور ارتقای ایمنی مسافران جاده‌ای و بهبود سطح رویه راه، عملیات لکه‌گیری، درزگیری و روکش آسفالت آزادراه تهران–کرج–قزوین در ۲ خط شمالی و جنوبی به طول ٣۶ کیلومتر آغاز شده است در این طرح ١۵ کیلومتر از آزادراه آسفالت حفاظتی، ١۶ کیلومتر روکش آسفالت گرم و پنج کیلومتر لکه‌گیری و تراش انجام خواهد شد.

هم اکنون عملیات روکش آسفالت حفاظتی و آسفالت گرم در لاین جنوبی آزادراه محدوده یـِنگی امام تا بهشت سکینه آغاز شده است.