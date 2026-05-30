رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از انتقال حدود سه تن پسماند دارویی و شیمیایی تاریخ‌گذشته از یکی از شرکت‌های دارویی این منطقه به مراکز مجاز امحاء، با نظارت کامل کارشناسان محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای الزامات قانونی مدیریت پسماند‌های دارویی و شیمیایی و با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، فرآیند جمع آوری و انتقال پسماند‌های تاریخ‌گذشته یکی از شرکت‌های دارویی شهرستان شهریار مورد پایش و نظارت کارشناسان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید میدانی، عملیات بارگیری حدود سه تن پسماند دارویی شامل مواد اولیه و فرآورده‌های دارویی تاریخ مصرف‌گذشته به صورت دقیق بررسی شد و تمامی مراحل مطابق ضوابط و استاندارد‌های زیست محیطی انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار ادامه داد: کارشناسان این اداره بر اجرای مفاد قانون مدیریت پسماند‌ها و رعایت الزامات ایمنی زیست محیطی در مراحل جمع آوری، بارگیری و حمل این پسماند‌ها نظارت کامل داشتند تا از بروز هرگونه آلودگی احتمالی خاک و منابع آب جلوگیری شود.

وجیهی با اشاره به فرآیند قانونی انتقال پسماند‌های دارویی، شیمیایی تصریح کرد: بر اساس مقررات، انتقال این نوع پسماند‌ها مستلزم ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست انسانی و اخذ مجوز‌های لازم است و در این مورد نیز پس از طی مراحل قانونی و صدور مجوز، عملیات انتقال با نظارت مستقیم کارشناسان محیط زیست انجام شد.

وی در پایان تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست با حساسیت ویژه بر نحوه مدیریت پسماند‌های دارویی، شیمیایی و سایر پسماند‌های خطرناک نظارت دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود تمامی واحد‌های تولید، نگهداری و توزیع دارو نسبت به مدیریت اصولی پسماند‌های خود و رعایت کامل الزامات زیست محیطی اهتمام داشته باشند.