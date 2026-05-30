به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از رسیدگی به ۳ قانون مهم و اولویتدار کشور ،در ایام جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، تصویب قوانین راهبردی در شرایط حساس کنونی را حاصل تعامل سازنده قوه قضائیه با کمیسیون حقوقی مجلس دانست.
حجتالاسلام مهدی هادی افزود: محصول همافزایی قوه قضائیه و قوه مقننه، تسریع در فرآیندهای قانونی و پاسخگویی به نیازهای حقوقی کشور در دوران دفاع از امنیت ملی است.