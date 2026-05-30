سخنرانان آیین رونمایی کتاب «تعطیلات در پشتبام» نوشته ریحانه مولوی، از مجموعه کتابهای «بچههای آپارتمان» با تأکید بر اهمیت روایت «زیست آپارتماننشینی» برای نسل امروز، این کتاب را نمونهای موفق از پیوند ادبیات، آموزش غیرمستقیم و تجربه زیسته کودکان و نوجوانان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی کتاب «تعطیلات در پشتبام» نوشته ریحانه مولوی، از مجموعه کتابهای «بچههای آپارتمان» با حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون تولید کانون، مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون، دبیر این مجموعه و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان و جمعی از نویسندگان و علاقهمندان در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برگزار شد.
آپارتماننشینی به زیست روزمره بچههای امروز تبدیل شده است
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مراسم با اشاره به مجموعه کتابهای «بچههای آپارتمان» گفت: امروز آپارتماننشینی یکی از زیستهای جدی کودکان و نوجوانان ماست و نویسندگان باید این تجربههای روزمره را روایت کنند.
او با اشاره به محتوای کتاب «تعطیلات در پشتبام» افزود: این کتاب فقط روایت یک زندگی آپارتمانی نیست، بلکه بسیار نرم و لطیف به نوجوان تذکر میدهد، بدون آنکه مستقیم نصیحت کند. مخاطب نوجوان با شخصیتها همزادپنداری میکند و خودش به نتیجه میرسد.
علامتی تأکید کرد: نویسندگان باید از فضای زنده و واقعی زندگی امروز بچهها بنویسند؛ از اشکها، لبخندها، محدودیتها و تجربههای واقعی آنان در آپارتمانها، اصل صداقت در روایت، مهمترین ویژگی این آثار است و خانم مولوی این اصل را بهخوبی رعایت کرده است.
مدیرعامل کانون همچنین بر ضرورت تقویت جایگاه ویراستاران در فرآیند تولید کتاب تأکید کرد و گفت: باید برای هر کتاب یک ویراستار حرفهای وجود داشته باشد که علاوه بر دانش فنی، زبان و فهم مخاطب امروز کودک و نوجوان را بشناسد.
«تعطیلات در پشتبام» ظرفیت تبدیل شدن به سریال نوجوان را دارد
محمدرضا کریمیصارمی معاون تولید کانون نیز این اثر را یکی از اتفاقهای خوب ادبیات نوجوان دانست و گفت: این رمان با مهارت بسیار خوبی از موضوع آلزایمر آغاز میشود؛ مسئلهای که به یکی از بحرانهای مهم آینده خانوادهها تبدیل خواهد شد.
او افزود: نویسنده در کمتر از چند صفحه شخصیتها را بهخوبی معرفی میکند و با خلق موقعیتهای دراماتیک و توصیفهای ملموس، مخاطب نوجوان را با داستان همراه میسازد.
کریمیصارمی با اشاره به ظرفیتهای تصویری و داستانی اثر گفت: «تعطیلات در پشتبام» حتی قابلیت تبدیل شدن به یک مجموعه نمایشی و سریال نوجوان را دارد؛ چرا که شخصیتها، فضا و موقعیتهای داستانی آن بسیار زنده و باورپذیر هستند.
مجموعه «بچههای آپارتمان» بر پایه آموزش شهروندی شکل گرفت
عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون نیز در این مراسم گفت: مجموعه «بچههای آپارتمان» با هدف پرداختن به یکی از مهمترین موقعیتهای زندگی شهری و آموزش اصول شهروندی در فضای آپارتمانی تولید شده است.
او افزود: روایتهای این مجموعه تلاش میکنند مفاهیم شهروندی و روابط خانوادگی را در قالب داستان به کودکان و نوجوانان منتقل کنند و خوشبختانه در مدت کوتاهی که از انتشار آن میگذرد، بازخوردهای بسیار خوبی از مخاطبان دریافت کردهایم.
نسل جدید تجربه خانههای حیاطدار را ندارد
ریحانه مولوی نویسنده کتاب «تعطیلات در پشتبام» نیز در سخنان کوتاهی گفت: موضوع آپارتماننشینی برای من تازگی و جذابیت داشت، چون نسل امروز تجربه زندگی در خانههای حیاطدار را کمتر دارد.
او افزود: تلاش کردم بخشی از آن تجربههای جمعی و صمیمانهای را که در خانههای قدیمی وجود داشت، در فضای آپارتمان بازآفرینی کنم و نشان دهم که حتی در فضاهای کوچک هم میتوان لحظههای گرم خانوادگی ساخت.
«تعطیلات در پشتبام» روایت بلوغ فکری در دل یک آپارتمان است
مژگان بابامرندی نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان نیز در این مراسم با تشریح روند شکلگیری کارگروه «بچههای آپارتمان» گفت: ایده اولیه این مجموعه از دغدغههای خود خانم مولوی درباره زندگی آپارتمانی شکل گرفت و بعدها به یک کارگروه جدی در کانون تبدیل شد.
دبیر مجموعه کتابهای «بچههای آپارتمان» با اشاره به داستان کتاب افزود: روایت در یک آپارتمان چهار واحدی شکل میگیرد؛ جایی که حضور مادربزرگ مبتلا به آلزایمر، نوجوان داستان را وارد مسیری از بلوغ فکری میکند.
بابامرندی ادامه داد: پشتبام در این رمان فقط یک مکان نیست، بلکه به فضایی برای رشد شخصیتها و شکلگیری روابط خانوادگی تبدیل میشود. نوجوان داستان ابتدا به دنبال حریم شخصی است، اما در ادامه همان فضا را به محلی ۷ برای دورهمی و همدلی خانواده تبدیل میکند.
این کارشناس ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به ساختار اثر گفت: زبان رمان کاملاً امروزی است و نوجوان امروز میتواند بهراحتی با آن ارتباط برقرار کند. در عین حال، اثر سرشار از عناصر نوستالژیک و حس زندگی خانوادگی ایرانی است.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تا ۱۲ خرداد، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران میزبان علاقهمندان خواهد بود.