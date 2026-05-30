به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا علی بخشی گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،۳۷ قطعه زمین به متراژ ۵ هکتار از اراضی روستای باغخواص که بدون مجوز اقدام به دیوار کشی کرده بودند، با هماهنگی مقام قضائی و حضور عوامل انتظامی شهرستان ورامین در امنیتِ کامل تخریب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار درباره ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و سوء استفاده از منابع طبیعی را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.