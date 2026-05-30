به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فوق‌تخصص کلیه و فشار خون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هشدار درخصوص عوارض جبران‌ناپذیر پرفشاری خون گفت: با توجه به بی‌علامت بودن این بیماری در بسیاری از افراد، پایش منظم فشار خون به‌ویژه از سن ۳۵ سالگی به بعد یک ضرورت حیاتی است.

مسعود معینی‌طبا با بیان اینکه، کلیه نقش محوری در بدن دارد، افزود: اختلال در سیستم این عضو، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز پرفشاری خون است که در صورت تشخیص ندادن به‌موقع، می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به ارگان‌های حیاتی از جمله قلب، مغز و چشم شود.

وی، بیماری‌های پارانشیم کلیه، نارسایی‌های کلیوی، انسداد‌های ادراری ناشی از سنگ و اختلالات غدد فوق‌کلیوی را از جمله علل ثانویه پرفشاری خون برشمرد و ادامه داد: علاوه بر عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی، مصرف نمک، الکل، دخانیات و همچنین استرس‌های مزمن از طریق افزایش هورمون‌هایی ازجمله آدرنالین، موجب سفت شدن عروق و تثبیت پرفشاری خون می‌شوند.

معینی‌طبا با اشاره به تفاوت‌های جنسیتی گفت: شیوع این بیماری در زنان و مردان نزدیک به هم است، اما زنان پس از دوران یائسگی به‌دلیل کاهش هورمون‌های محافظتی، بیشتردر معرض ابتلا به این عارضه قرار می‌گیرند.

وی سردرد‌های ناحیه پشت سر، سرگیجه، تاری دید، تنگی نفس و در موارد شدید، وجود خون در ادرار را از علائم احتمالی فشار خون بالا دانست و هشدار داد: تشخیص دیرهنگام این قاتل خاموش می‌تواند موجب به سکته‌های قلبی و مغزی، نارسایی مزمن کلیه و حتی نابینایی ناشی از آسیب به عروق انتهایی چشم شود.

معینی طبا افزود:رژیم غذایی شامل مصرف میوه‌ها و سبزیجات سرشار از پتاسیم و منیزیم، کاهش نمک به کمتر از ۲.۵ گرم در روز و پرهیز از فست‌فود‌ها نقش کلیدی در کنترل بیماری دارد و همچنین بیماران باید نسبت به مصرف خودسرانه مسکّن‌هایی از جمله ایبوپروفن، ناپروکسن و دیکلوفناک که موجب تشدید فشار خون می‌شوند، هوشیار باشند.