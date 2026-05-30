استاندار یزد گفت: گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی میتواند زمینه ساز رشد صادرات و رونق اقتصادی استان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست استاندار با مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه ایران، ظرفیتهای توسعه تجاری و اقتصادی دو طرف بررسی شد. این نشست پیش زمینه برگزاری نشست ایران و آفریقا به شمار میآید که قرار است طی ماههای آینده در تهران و یزد برگزار شود.
با برگزاری این نشست، ظرفیتها و زمینههای توسعه مبادلات اقتصادی بین کشورمان و از جمله استان یزد با کشورهای آفریقایی تبیین و ارائه خواهد شد.
استاندار در این نشست، یزد را از جمله استانهایی توصیف کرد که دارای ظرفیتهای زیادی برای توسعه صادرات به ویژه در صادرات مصالح ساختمانی است.
محمدرضا بابایی افزود: گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی میتواند زمینه ساز رشد صادرات و رونق اقتصادی و پایداری بیش از پیش واحدهای اقتصادی استانمان باشد.