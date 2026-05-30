به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس بخشنامه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، نحوه برگزاری آزمون‌های پایانی برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و همچنین پایه‌های یازدهم و دوازدهم در دروسی که آزمون نهایی ندارند، به مدارس اعلام شده است.

علی‌بخش یوسفی از آغاز فرآیند ارزشیابی پایانی نوبت دوم از امروز ۹ خردادماه ۱۴۰۵، خبر داد و افزود: مدیران مدارس و مسئولان موظفند ضمن رعایت ضوابط ابلاغی، زمینه آرامش خاطر دانش‌آموزان و برگزاری مطلوب آزمون‌ها را فراهم کنند.

یوسفی اضافه کرد: طبق این دستورالعمل، مدارس مجاز هستند برای برگزاری آزمون‌های غیرحضوری از ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.