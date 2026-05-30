سرپرست هیئت باستان‌شناسی آتشکده فراسکان (ویگل) از آغاز یک برنامه گمانه زنی به منظور تدقیق عرصه و حریم این محوطه تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محسن جاوری گفت : همراه با کاوش در آتشکده فراسکان در آران و بیدگل ، یک برنامه گمانه زنی به منظور تدقیق عرصه و حریم این محوطه نیز آغاز شده است که اعتبار این برنامه از محل اعتبارات ملی و در پی سفر معاونت محترم وزارت میراث‌فرهنگی تخصیص داده شد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی افزود: هدف از کاوش‌های این فصل ، خوانا سازی معماری آتشکده در ضلع‌های شمالی و جنوبی بود. در همین راستا فضا‌های جدیدی در بخش جنوبی آتشکده بدست آمد که در نوع خود در بنا‌های مذهبی دوره ساسانی ناشناخته است. مهمترین یافته این فصل یک تالار مستطیل شکل به طول ۱۳ متر است که کف آن بقایای ۹ جفت پایه میز جمعا ۱۸ عدد با روکش گچی است که در امتداد یک راستای شرقی- غربی ترتیب یافته‌اند.

جاوری گفت : این میز‌ها متعاقب تغییر مذهب مردمان این خطه و قبل از ترک محل در اوایل دوره اسلامی از بخشی میانی شکسته شده و از بقایای آنها برای مسدود کردن دهانه‌های ورودی آتشکده استفاده شده است .

سرپرست هیئت کاوش افزود : بخش فوقانی یکی از این میز‌ها در این فضا بدست آمد. این فضای خاص با میز طولی و استثنایی آن احتمالا محلی برای اهدای نذورات و هدایای مردم بوده و تاکنون در هیچ بنای مذهبی دیگر دوره ساسانی دیده نشده است. شایان ذکر است این بنا با داده‌های استثنایی آن از وجود یک کانون مهم مذهبی در دوره ساسانی در ایران مرکزی خبر می‌دهد.

جاوری با بیان اینکه بخش‌های زیادی از آتشکده فراسکان همچنان در دل خاک مدفون است، ابراز امیدوار کرد: با حمایت مالی از این برنامه مهم باستان‌شناسی بتواند با انجام کاوش‌های دنباله دار گام‌هایی برای روشن کردن گوشه‌های تاریک تاریخ کشور بردارد.