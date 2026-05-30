اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به بارش باران و تندباد لحظه‌ای در استان هشدار زرد صادر کرد.

هشدار زرد نسبت به بارش باران و تندباد لحظه‌ای در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی تا اواخر وقت امروز فعالیت سامانه بارشی موجب رگبار و رعد وبرق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در ارتفاعات شمالشرقی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای طی فردا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی موجب برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق می‌شود.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود مسئولان دستگاه‌های مربوطه نسبت به اطلاع رسانی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اقدام نمایند.