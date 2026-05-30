آزمون مجازی نوبت دوم سال تحصیلی جاری برای۱۴۴ هزار دانش آموز این استان در پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: در امتحانات نوبت دوم مدارس البرز ۱۲۴ هزار نفر در پایه های هفتم، هشتم و نهم و ۲۰ هزار نفر در پایه دهم شرکت می کنند و امتحانات پایه نهم دوره اول متوسطه نیز به صورت هماهنگ استانی است.

شعبانی با بیان اینکه امتحانات نوبت دوم از نهم خرداد ماه شروع شده و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد، بیان کرد: دانش آموزانی که در آزمون پایان سال به هردلیل غیبت کنند، باید علت غیبت در آزمون نوبت دوم را به مدرسه اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر عهده وزارتخانه است، یادآورشد: با توجه به تأثیر مستقیم این امتحانات در سوابق تحصیلی و کنکور، منتظر ایجاد شرایط پایدار و برقراری آرامش روانی کامل برای دانش‌آموزان هستیم تا بتوانند در فضایی ایمن در آزمون‌ها شرکت کنند.