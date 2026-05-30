به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر بهراد رحمانی گفت: وقتی فضای حماسی شهر را با رنگ‌آمیزی آدم‌هایی از قشر‌های مختلف مشاهده می‌کنید، قطعاً این هنرمندان هستند که پایداری و در میدان بودن را در قالب‌های مختلف هنری می‌ریزند و به مخاطب ارائه می‌دهند. مانند همیشه هنرمندان در بخش‌ها و قشر‌های مختلف کار خودشان را به‌درستی انجام دادند چه با شعر، موسیقی، نقاشی و چه با تولید محتوا در فضای مجازی و تولید مستند، تلاش کردند هرآنچه در این روزها رخ می‌دهد، نمایان شود.

وی با اشاره به موضوعات مغفول‌مانده در این آثار افزود: زنان و کودکان نقش‌آفرینان مهمی در جنگ سوم بودند. این حضور برای کسی که پایش در میدان بود، کاملاً به چشم می‌آمد. زنان ایرانی از حضور در سازمان‌های هلال‌احمر و امداد و نجات تا پشتیبانی در پشت میدان و البته حضور مستمر حماسی در خیابان‌های شهر، فضاهایی را ترسیم کردند که باید به آن پرداخت و ما نیز در حد وسع خودمان حتماً به آن می‌پردازیم.

این تهیه‌کننده با تأکید بر تولید محتوا در روزهای جنگ و پس‌ازآن گفت: گاهی به نظر می‌آ‌ید که برخی از آثار باید فرصت بیشتری برای تولید بهتر داشته ‌باشند، اما نگاه من بر این است که رسانه باید نیاز فوری و در لحظه مخاطب را برآورده کند. مشاهده کردید که از ساعات ابتدایی جنگ، مستندسازان، عکاسان و هنرمندان فضای مجازی وارد میدان شدند تا روایت درست را به دست بگیرند. قرار نیست ماجرا تمام شود تا روایت‌ها آغاز شوند، بلکه اصالت هر روایت به واقعی بودن و در لحظه بودنش است.

وی افزود: دو مجموعه و ده‌ها مستند از همان لحظات اول جنگ کلید زده شد و در کنارش انبوهی از محتواهای کوتاه که در فضای مجازی خودش را به رخ می‌کشید و حضور به‌موقع مؤسسات و نهادهای هنری در تولید مستند و پیام‌رسان‌ها هم سبب شد به نسبت جنگ دوازده روزه رسانه‌ها با قوت به میدان بیایند.