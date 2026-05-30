فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی از ناکامی حمله گروهکهای معاند به یگانهای مرزی چالدران خبر داد و اعلام کرد که در این درگیری مسلحانه، ۲ تروریست به هلاکت رسیده و سایر مهاجمان پس از زخمی شدن، به آن سوی مرز گریختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از رشادت مرزبانان دلیر و تحمیل تلفات سنگین به گروهک معاند در مرزهای شمالغرب کشور خبر داد.
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی اظهار کرد: شب گذشته شماری ازعناصر گروهکهای معاند قصد حمله به یکی از یگانهای مرزبانی در شهرستان چالدران را داشتند که با هوشیاری و آمادگی عملیاتی و میدانی مرزبانان در اجرای نقشه خود ناکام ماندند.
سردار احمدی افزود: مرزداران جانبرکف با آمادگی عملیاتی، اشراف و تسلط اطلاعاتی، قبل از ورود به کشور عناصر این گروهک را شناسایی و با اجرای آتش سنگین و پرحجم، پاسخ قاطع به این اعضای گروهک دادند.
این مقام امسئول تصریح کرد: در جریان این درگیری مسلحانه، ۲ نفر از اعضای این گروهک به هلاکت رسیدند و بررسیهای فنی در مرز، نشانه زخمی شدن تعدادی دیگر از این اعضا و متواری شدن به خاک کشور مقابل میباشد.
سردار احمدی با اشاره به ضربه سنگین مرزبانان به این گروهک معاند و کشف یک قبضه اسلحه M ۱۶، ۵ خشاب مربوط،۲ قبضه نارنجک دستی، یک دستگاه گوشی و یک کوله دارای تجهیزات انفرادی، گفت: مرزبانان مرزبانی فراجا با قاطعیت اجازه هیچگونه تعرض به حریم مرزی کشور را نخواهند داد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ پشیمانکننده مواجه خواهد شد.