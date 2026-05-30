رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه کارخانجات فراوری چای تاکنون ۱۱۳۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را پرداخت کردهاند، اعلام کرد: از سهم دولت نیز به زودی ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز صبح امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد؛ تاکنون معادل هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان برگ سبز به کارخانجات تحویل داده شده که ۴۵۶ میلیارد تومان آن، معادب ۲۵ درصد کل کبلغ را باید دولت بپردازد و ۷۵ درصد، برابر باهزار و ۳۶۹ میلیارد تومان بر عهده کارخانجات است.
وی با بیان اینکه تاکنون کارخانجات ۱۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاند، افزود: این رقم تقریباً ۸۳ درصد سهم کارخانجات را شامل میشود.
رئیس سازمان چای کشور درباره پرداخت سهم دولت نیز گفت: تخصیص اولیه سهم دولت تقریباً ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده و به محض دریافت، اولین پرداختها به چایکاران انجام خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۶۷ کارخانه با ما قرارداد دارند و با پایان خرید چین اول، پیشبینی میشود چین دوم طی ۱۵ روز آینده آغاز شود.