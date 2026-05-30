باشگاه کونئو ایتالیا به صورت رسمی از جذب پوریا حسینخانزاده ستاره جوان والیبال ایران خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،باشگاه «امآ آکوا سانبرناردو کونئو» به صورت رسمی از جذب پوریا حسینخانزاده برای فصل جدید رقابتهای سری آ والیبال ایتالیا خبر داد. این ستاره ۲۰ ساله و ۲۰۲ سانتیمتری ایران به دلیل آبشارهای انفجاری، سرویسهای مهلک و فیزیک بدنی فوقالعادهاش شناخته میشود و با وجود سن کم، کارنامه درخشانی در رده ملی و باشگاهی دارد. او که فصل گذشته به فینال جام باشگاههای آسیا رسید، عنوان بهترین سرویسزن مسابقات را نیز از آن خود کرد.
باشگاه کونئو در معرفی ستاره ایرانی خود، از او به عنوان یکی از قدرتمندترین مهاجمان والیبال ایران یاد کرد. در متن منتشرشده از سوی این باشگاه آمده است که حسینخانزاده، که به ترمیناتور شهرت دارد، در فصل آینده یکی از مهرههای اصلی خط حمله تیم خواهد بود. کونئو همچنین با انتشار پیامی به زبان ایتالیایی، به این بازیکن ایرانی خوشامد گفت.