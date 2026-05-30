

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از شناسایی و اقدامات قانونی برای ۳۴ عنصر حامی دشمن آمریکایی- صهیونی و خائن به کشور خبر داد و گفت: اموال این افراد با دستور قضایی به نفع حقوق عامه و مردم توقیف شد.

عبدالهی افزود: تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نیز حساب‌های بانکی این افراد، انجام شد و تاکنون تعدادی ملک ثبتی و آپارتمان، خودرو سواری، حساب‌های بانکی و چند وسیله ارزشمند دیگر شناسایی و توقیف شده است و در صورت شناسایی هرگونه دارایی دیگر، مراتب توقیف آن بلافاصله انجام خواهد شد.

وی با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به حساسیت این پرونده‌ها افزود: دستگاه قضایی با اقتدار کامل و بدون هرگونه مماشات با هر فرد یا افرادی که به هر نحوی بخواهند امنیت کشور را به مخاطره بیندازند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و پرونده این متهمان با دقت در حال رسیدگی است.