سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از تداوم نظارت مستمر بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد و پایش منظم واحد‌های صنعتی بزرگ در این شهرستان خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن طباطبایی در تشریح این خبر بیان داشت: کارشناسان این اداره به صورت مستمر بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد نظارت دارند تا از صحت و دقت آزمایش‌ها و انطباق نتایج با استاندارد‌های زیست محیطی اطمینان حاصل شود.

وی افزود: در کنار این نظارت ها، پایش واحد‌های صنعتی بزرگ شهرستان نیز به طور منظم انجام و وضعیت آلایندگی این واحد‌ها به دقت بررسی می‌شود تا از بروز هرگونه آسیب به محیط زیست و سلامت شهروندان جلوگیری به عمل آید.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، ارتقای سطح پایش، پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و الزام واحد‌های صنعتی به رعایت کامل الزامات قانونی است.

طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت نظارت‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.