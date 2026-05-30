به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به بازدید خود از مجتمع‌های صنعتی مسجدسلیمان در خصوص ظرفیت بالای تولید در این منطقه اظهار کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و آلومینیوم می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.

وی افزود: در راستای تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، توسعه صنایع پایین‌دست اوره و آمونیاک در پتروشیمی مسجدسلیمان و همچنین صنایع تکمیلی شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان (مسجدسلیمان) با هدف ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تقویت توسعه صنعتی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

روانبخش ادامه داد: بخش قابل توجهی از محصولات زنجیره اوره و آمونیاک و همچنین شمش‌های تولیدی در کارخانه آلومینیوم، قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارند و لازم است از این ظرفیت برای ایجاد واحدهای تکمیلی و توسعه صنایع وابسته بهره‌برداری شود.

مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بیان کرد: تولید رزین‌های اوره ـ فرمالدهید، ملامین، چسب‌های صنعتی، کودهای ترکیبی و محلول AdBlue در بخش پتروشیمی، و همچنین ایجاد صنایع پروفیل‌سازی، قطعات خودرو و بسته‌بندی در بخش آلومینیوم، از جمله صنایع پایین‌دستی مهمی هستند که می‌توانند در این قطب صنعتی توسعه یابند.

وی تاکید کرد: گسترش زنجیره ارزش در هر دو صنعت پتروشیمی و آلومینیوم مسجدسلیمان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم، موجب کاهش خام‌فروشی، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه صنعتی استان خوزستان در سطح ملی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به دسترسی مناسب به خوراک، زیرساخت‌های صنعتی موجود و موقعیت جغرافیایی، مسجدسلیمان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنایع پایین‌دستی کشور را دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های جدید پایین‌دستی در پتروشیمی و آلومینیوم در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شوند و زمینه توسعه همه‌جانبه منطقه بیش از پیش فراهم شود.