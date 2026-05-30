فرمانده مرزبانی فراجا از تحمیل تلفات سنگین به گروهک معاند در مرزهای شمال غرب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: شب گذشته تعدادی ازعناصر گروهکهای معاند قصد حمله به یکی از یگانهای مرزبانی در شهرستان چالدران را داشتند که با هوشیاری و آمادگی عملیاتی و میدانی مرزبانان در اجرای نقشه خود ناکام ماندند.
وی افزود: مرزداران جانبرکف با آمادگی عملیاتی، اشراف و تسلط اطلاعاتی، قبل از ورود به کشور عناصر این گروهک را شناسایی و با اجرای آتش سنگین و پرحجم، پاسخ قاطع به این اعضای گروهک دادند.
فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این درگیری مسلحانه، ۲ نفر از اعضای این گروهک به هلاکت رسیدند و بررسیهای فنی در مرز، نشانگر زخمی شدن تعدادی دیگر از این اعضا و متواری شدن به خاک کشور مقابل میباشد.
سردار جاویدان با اشاره به ضربه سنگین مرزبانان به این گروهک معاند و کشف یک قبضه اسلحه M ۱۶، ۵ خشاب مربوطه،۲ قبضه نارنجک دستی، یک دستگاه گوشی و یک کوله دارای تجهیزات انفرادی تصریح کرد: مرزبانان مرزبانی فراجا با قاطعیت اجازه هیچگونه تعرض به حریم مرزی کشور را نخواهند داد و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ پشیمانکننده مواجه خواهد شد.