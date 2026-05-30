با همکاری مشترک مکتب عالی مطالعات ایران‌شناسی و افغان‌شناسی دانشگاه دولتی شرق‌شناسی تاشکند، بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی ایران در ازبکستان، المپیاد زبان فارسی به زودی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی خصوصا آموزش زبان فارسی، تقویت تعاملات علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، المپیاد زبان فارسی در سطح ملی برگزار می‌شود.

این المپیاد ویژه تمامی علاقه‌مندان و فارسی‌آموزان اعم از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و فارسی‌آموزان آزاد است.

این آزمون به صورت متمرکز و آنلاین برگزار خواهد شد. سؤالات آزمون شامل محور‌های مهارت خواندن و درک مطلب، دستور زبان فارسی، واژگان و اصطلاحات، نگارش، آشنایی با ادبیات فارسی و اطلاعات فرهنگی و تمدنی ایران می‌شود.

نفرات اول تا سوم، در صورت برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی بنیاد سعدی، برای شرکت در این دوره‌ها دعوت خواهند شد.

ترویج و تقویت زبان فارسی در جمهوری ازبکستان، شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه زبان فارسی، ایجاد فرصت برابر برای تمامی فارسی‌آموزان، تقویت همکاری‌های علمی و فرهنگی میان نهاد‌های علمی ایران و ازبکستان و حمایت از فارسی‌آموزان آزاد در کنار دانشجویان دانشگاهی از اهداف المپیاد به شمار می‌رود.

زمان و نحوه ورود به سامانه آزمون مذکور از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان، متعاقباً اعلام خواهد شد.